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  3. 10 ton zeytinyağını çalan 2 hırsız JASAT ekiplerine yakalandı
23 Mayıs 2020 Cumartesi 14:53 | Son Güncelleme:

10 ton zeytinyağını çalan 2 hırsız JASAT ekiplerine yakalandı

10 ton zeytinyağını çalan 2 hırsız JASAT ekiplerine yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bir depodan 10 ton zeytinyağı çalan iki şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede E-87 kara yolu üzerinde bulunan depodan 10 ton zeytinyağı çalındığı bilgisini alan Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda zeytinyağını G.D. ve M.S'nin çaldığını tespit etti. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda, 35 bin 100 lira ve 1 ton zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA


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