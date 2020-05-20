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  3. 10 şehit asker anısına Kato'ya dev Türk bayrağı

10 şehit asker anısına Kato'ya dev Türk bayrağı

10 şehit asker anısına Kato'ya dev Türk bayrağı

Teröristlerin ‘girilmez' dediği Kato Dağı'nda al bayrağımız dalgalanıyor. Altındağ Üs Bölgesi'nde 2012'de şehit edilen 10 askerin anısına 150 metrekarelik Türk bayrağı göndere çekildi.

Şırnak Beytüşşebap’ta 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı, PKK’lı teröristlerce ‘ikinci Kandil’ olarak anılıyordu. Bir dönem ‘girilmez’ denilen Kato, yapılan kararlı operasyonla PKK’lı teröristlerden temizlendi. Altındağ Üs Bölgesi’nde 2 Eylül 2012’de şehit edilen 10 askerin anısına 150 metrekarelik Türk bayrağı dün yapılan törenle göndere çekildi.

ARTIK HUZUR İÇİNDEYİZ

Üssün Şehitler Tepesi olarak da anıldığını söyleyen Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik “Eğer bizler bugün bu şanlı bayrağın altında Beytüşşebap’ta birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde yaşıyorsak aziz şehitlerimizin sayesindedir. Türk milleti yekpare olduğu sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” dedi. Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise bu özel günün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na denk gelmesinin anlamlı olduğunu ifade ederek, “Burası daha önce teröristlerin hedefiydi. Bugün burada dev Türk bayrağını göndere çekmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde huzura kavuşan bölge halkı rahat nefes alırken kaymakamlık, belediye ve jandarma ortaklığında ilçenin her tarafından görülecek dev bir bayrak göndere çekildi. 

MEHMETÇİK’TEN ‘19 MAYIS’ MESAJI 

2 bin 900 rakımlı Kato üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, gece gündüz demeden görevlerini layıkıyla yapmakta olduklarını belirterek, tüm Türkiye’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladıklarını belirtti.  


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