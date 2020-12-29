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29 Aralık 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:

10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA

Son Dakika Haberleri.. MSB, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 

DHA'da yer alan son dakika haberine göre MSB, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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