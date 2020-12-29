29 Aralık 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DHA
Son Dakika Haberleri.. MSB, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
DHA'da yer alan son dakika haberine göre MSB, "Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." dedi.
Irak kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Son 24 saat içinde Avaşin-Basyan bölgesinde toplam 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/rxJuC5xFqB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 29, 2020