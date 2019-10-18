10. madde dikkat çekti: Kontrol TSK'da olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile gerçekleştirdiği baş başa görüşmenin ardından ABD heyetiyle bir araya geldi. Saat 17.20'de başlayan heyetler arası görüşme 2 saat 40 dakika sürdü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Başkan Yardımcısı Pence, heyetler arası görüşmenin ardından açıklama yaptılar.

"YPG 120 SAAT İÇİNDE GÜVENLİ BÖLGEDEN ÇIKACAK"

Türkiye'nin istediğini aldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yapılan anlaşmanın ateşkes olmadığına dikkat çekti. Çavuşoğlu, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Operasyonu'na ara vereceğiz. Durdurma değil, ara vereceğiz. Bu bir ateşkes değildir. Biz operasyona ara verdiğimizde ABD tarafı yaptırım girişimlerini durduracaktır ve daha sonra biraz önceki şartlar gerçekleştikten sonra, yani 120 saat içinde YPG unsurları çıktıktan sonra biz ancak harekatı durdurabiliriz." dedi.

"YPG/PKK 32 KM GÜNEYİNE ÇEKİLECEK"

ABD yönetiminin, terör örgütü YPG/PKK ile şu anda temas halinde bulunduğunu belirten ABD Başkan Yardımcısı Pence, YPG/PKK'nın, sınırın 20 mil (yaklaşık 32 kilometre) güneyine çekilmesini sağlamaya başladıklarını kaydetti.

10. MADDE DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye ve ABD arasında yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin görüşmelerin ardından 13 maddelik "Kuzeydoğu Suriye'ye İlişkin Türkiye - ABD Ortak Açıklaması" kamuoyuyla paylaşıldı. 10. sırada yer alan madde en çok dikkat çeken madde oldu.

10. MADDE: KONTROL TSK'DA OLACAK

10- Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.