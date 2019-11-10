10 Kasım resimli mesajları haberimizde! İşte 10 Kasım Atatürk'ü Anma mesajları ve sözleri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Resimli 10 Kasım mesajları araştırılıyor. Önemli gün ve haftalar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl 10 Kasım’da anma etkinlikleri düzenleniyor, Anıtkabir ziyaretleri yapılıyor. Ulusal bir yas günü olan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ile ilgili en güzel mesajları sizler için derledik. Haberimiz içerisinden en güzel anma mesajlarına ulaşabilirsiniz.

10 KASIM MESAJLARI

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

-Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır.

-Büyük Atatürk! tarih seni bağımsızlığın baş mimarı olarak yazmakta, bütün uluslar senin manevi şahsiyetin önünde saygıyla eğilmektedir.

"Atatürk, Türk Milleti' nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193?."

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

10 KASIM ATATÜRK SÖZLERİ

Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Türk Milletinin her bir ferdi Atatürk'ün getirdiği ilke ve devrimlerin gönüllü ve azimli birer koruyucusu olmaktan büyük bir onur duymaktadır.

Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz.

-“Bir ulusun asker ordusu ne kadar güçlü olursa olsun, kazandığı zafer ne kadar yüce olursa olsun, bir ulus ilim ordusuna sahip değilse, savaş meydanlarında kazanılmış zaferlerin sonu olacaktır. Bu nedenle bir an önce büyük, mükemmel bir ilim ordusuna sahip olma zorunluluğu vardır.”