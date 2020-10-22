  • $7,8073
  • 9,2729
  • 481.903
  • 1211.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • 10 havalimanı için karar: "Daimi hava hudut kapısı" ilan edildi
22 Ekim 2020 Perşembe 10:11 | Son Güncelleme:

10 havalimanı için karar: "Daimi hava hudut kapısı" ilan edildi

10 havalimanı için karar: "Daimi hava hudut kapısı" ilan edildi
AA

Resmi Gazete'de yayımlananan karara göre, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanlarının, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Eskişehir, Hatay, Kocaeli, Kütahya, Sivas, Şanlıurfa ve Tekirdağ'daki havalimanları, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

AA'da yer alan habere göre, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Pasaport Kanunu gereğince, Antalya Gazipaşa Havalimanı, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, Çanakkale Havalimanı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı, Hatay Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Kütahya Zafer Havalimanı, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı ve Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine karar verildi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0' class=''>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

8.Boğaziçi Film festivali başlıyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adnan Oktar'ın evlerinden 150 milyon yıllık, 10 milyon dolar değerinde fosiller çıktı

Niğde'de 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.