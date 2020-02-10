Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da depremzedelerle buluştu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kurum şöyle dedi: “Hazine mülkiyetlerini de projeye katacağız. Az hasarlı binalar da riskli statüsüne alınacak. İsteyen farkını ödeyerek yeni konut alabilecek. Evinin bulunduğu alanda oturmak istemeyenler Bizmişem ve Cumhuriyet mahallelerindeki hazır konutlardan alabilecek. Sürsürü ve Mustafa Paşa mahallerinde kentsel dönüşüm kapsamındaki alanlarda 10 gün içinde temel atılacak konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak.”

ASKERDEN NAKLİYE YARDIMIJANDARMA

Genel Komutanlığı, Elazığ’da depremde evleri ağır hasar alanların taşınmasına yardımcı oluyor. Depremzedelerin nakliyesi “Unimog” tipi askeri araçlarla gerçekleştiriliyor.