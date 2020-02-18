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  3. 10 bin yabancı tutuklu ailesiyle online konuşacak

10 bin yabancı tutuklu ailesiyle online konuşacak

10 bin yabancı tutuklu ailesiyle online konuşacak

Adalet Bakanlığı, evrensel insan hakları alanında dünyaya örnek olacak iki önemli adım attı.

Yelda GÖKDAĞ

Buna göre, Türkiye’de cezasını çeken 10 bin 315 yabancı hükümlülerden iyi halli olanlara yakınlarıyla görüntülü görüşme uygulaması başlatıldı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi şunları kaydetti: “Güney Amerika’da ya da uzak bir yerde ailesi bulunan kişilerin ziyaretçisi gidip gelemiyor. 5-10 yıl ailesiyle hiç görüşmemiş olanlar var. Bu kişilere aileleriyle görüntülü görüşme hakkı verdik.”

ÖZEL CEZAEVİ YAPILIYOR

“Ankara’da yeni açılacak cezaevlerinden birini, tamamen yabancı uyruklu hükümlülere tahsis edeceğiz."

Çiftçi yabancı uyrukluların yakın akrabalarıyla görüşmesi için bakanlık izni şartının da kaldırıldığını belirtti. “Bir kere ziyaretçi kartı almak yeterli” dedi.


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