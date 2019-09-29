10 bin toplanma alanı var

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depremin bilançosunu açıkladı:

- 34 ilden 270 arkadaşımız sahada hasar tespit çalışmalarına anında başladılar.

- 2 bin 801 ihbar yapıldı. 213 binanın incelemesi neticesinde 20 adet sivil binamız ağır hasarlı, 58 adet sivil binamız az hasarlı.

- 80 kamu binası incelendi. 53 okulun da incelenip 14 okul için eğitime ara verildi. Hafta sonu itibariyle 14 okuldaki detaylı incelememiz bitecek.

- Toplamda 10 bin toplanma alanımız var. Bu alanlar da sürekli güncelleniyor.

- 81 ilde Millet Bahçesi projemiz var. Bu Millet Bahçeleri Stadyumlar, kamu bahçeleri toplanma alanlarıdır. Kentin herhangi bir eksikliği yoktur.

VATANDAŞ PARKTA YATIYOR

Silivri açıklarında geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında gelen artçı depremlerin ardından vatandaşlar, ikinci geceşi de parklarda geçirdi.

POLİSLER NÖBET TUTTU

Geceyi dışarıda geçirmeyi tercih eden vatandaşlar nedeniyle polis, güvenlik nöbeti tuttu.

ARTÇI SAYISI 316’YI GEÇTİ

188 artçının ardından dün de sarsıntılar sürdü. 14.03’te Marmara’da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD “5,8’lik depremin ardından artçıların sayısı 316’ya ulaştı” açıklamasını yaparak uyarılarını tekrarladı.

ODTÜ: HAZIRLIKLI VE BİLİNÇLİ OLALIM

ODTÜ İnşaat ve Jeoloji Mühendisliği bölümlerinden şu ortak açıklama yapıldı: “Son deprem sonrası geometrisi daha net hale gelen bu fay bölümünün, boyutları göz önüne alındığında, 7’den büyük bir deprem üretme potansiyeline sahip olduğu görülmektedir. Vatandaşlarımızı, AFAD tarafından sunulan bilgilerle hazırlık ve farkındalıklarını arttırmaya davet ediyoruz.”