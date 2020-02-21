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  3. 10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek

10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek

10 bin kişiye yasa dışı bahis cezası kesilecek

Kayseri merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yaklaşık 2 ay süren projeli çalışma sonucunda yasa dışı bahis oynatanların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan örgüt lideri M.U. ile M.Y, A.K, Ö.K, C.Y, S.B, M.Ş, Y.A, M.A. ve Y.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin "oyun pini satışı sitesi" adı altında paravan şirketler kurarak bankalardan sanal pos hizmeti aldıkları, oluşturdukları siteyi illegal bahis sitelerine entegre ettikleri ve illegal bahis sitesine ödeme yapan kullanıcıların bunun için banka veya kredi kartı seçeneğini tıkladığında, bu sitelere yönlendirilerek "oyun pini" açıklamasıyla ödeme yapmasının sağlandığı belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin 5 ayda hesaplarına geçen yaklaşık 50 milyon liranın bir kısmının nakit olarak bankadan alındığı ve kalan kısmının da sahibi oldukları fatura ödeme merkezlerinde, vatandaşlardan fatura tahsilatı yapılarak nakde çevrildiği tespit edildi.

- 10 bin kişiye ceza

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 10 bin kişiye 7258 sayılı Kanun kapsamında 10 bin 475 lira ile 41 bin 910 lira arasında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

(AA)


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