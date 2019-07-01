1 Temmuz günlük burç yorumları! Burcunuz bugün ne diyor?

1 Temmuz günlük burç yorumları arama motorunda aranan konular arasında bulunuyor. Günlük burç yorumları ile aşk, para,kariyer, aile ve sağlık konusunda neler yaşanacak konusunda fikir edinilebiliyor. Yarın Yengeç Burcu’nda meydana gelecek Güneş tutulması, “geleneksel aile değerlerine sahip çıkarken yeniliklerden korkma” diye tüm burçlara sesleniyor. 1 Temmuz Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumlarına haberimizde ulaşabilirsiniz..

KOÇ BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; hafta sonunun yoğun iletişim trafiği hız kesmeden bugünde gündemini koruyabilir. Kişisel ya da yakınlarınla ilgili konularda yeni şeyler öğrenebileceğin gibi çevrendeki söylemlerin abartılı ve realiteden uzak olma ihtimalini de unutmamalısın. Tarafsız kalabilirsen duygusal baskılardan da korunabilirsin.

BOĞA BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; özellikle kendini yazılı ya da sözlü ifade etmen, yaratıcılığını ve enerjini kullanman yeni veya kaçırmış olabileceğin maddi içerikli fırsatları önüne getirebilir. Ailene, evine ve yakınlarına yapabileceğin ani masraflar için alışverişlerini daha akılcı yapmanda fayda var.

İKİZLER BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; isteklerinin peşinden gitmen, koşulları lehine çevirmen için uygun koşullar oluşturma şansın oldukça yüksek. Ancak kendine duyduğun özgüvenle; birkaç işi aynı anda yapmak isteyerek, ana detayları gözden kaçırıp hayal kırıklıklarına açık olabilirsin. Şu ara finansal konular konsantrasyon gerektirebilir.

YENGEÇ BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; hedef ve ideallerine varmak için iş birlikleri, ortaklıklar ya da yakın ilişkide olduğun kişilerden destek görebilirsin. Arkadaşlarınla sana huzur veren ortamları paylaşabilirsin. Kendini daha rahat ifade edebileceğin ve güvene dayalı ilişkilere yönelebileceğin bir gündesin.

ASLAN BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; bugün iş hayatı, aile veya kazançlarına dair gelişmelerle gözler önünde olabilirsin. Ayrıca istek ve hedeflerinde de ısrarcı olabilir; belirlediğin çizgide ilerleyebilirsin. Arka planda seni öfkelendiren veya engel çıkaran durumlar söz konusu olsa bile mücadele ederek üstesinden gelebileceksin.

BAŞAK BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak; geleceğini ilgilendiren konulara odaklanabilir; bir taraftan da tatil planları yapabilirsin. Görüşlerinde ısrarcı olabilir; maddi manevi tatmin peşine düşebilirsin. Dernek ya da gruplar içinde üstüne düşen görevleri yerine getirebilir, çeşitli organizasyonlar düzenleyebilirsin.

TERAZİ BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; bugün kredi, prim veya ortak olduğun gelirlerden kazanç elde edebilirsin. Destek aldığın kişi, kurum veya işbirliklerinden ufkunu açan gelişmeler ortaya çıkabilir. Maliyet hesabını ve planlarını doğru ve elle tutulur biçimde yapmalısın. Yüksek beklentiler içinde olman hırslı davranmana yol açabilir.

AKREP BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; yakın ilişki ve işbirliklerinden yana şanslı bir günde olabilirsin. Maddi manevi tatmin olmanı sağlayacak; kendini güvende hissetmene yol açacak biriyle tanışman veya bir anlaşmaya imza atman mümkün görünüyor. Gelen teklifleri hemen geri çevirmemeli, biraz daha araştırıp soruşturmalısın.

YAY BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; hem gündelik yaşamında hem de iş hayatında sana sorumluluk getiren gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca bugün sağlığınla ilgili bir şikayetine de kalıcı çözüm bulabilirsin. Ailenin ekonomik durumuna katkıda bulunmak için kendini yıpratmayı göze alarak çalışabilir, biraz da duygusal sömürüye maruz kalabilirsin.

OĞLAK BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; son zamanların en şanslı gününü geçirebilirsin. Aşkta, sevgide mutluluk verici olaylarla karşılaşabilir; yatırımlarınla alakalı maddi manevi tatmin sağlayan gelişmeler yaşayabilirsin. Sana keyif veren faaliyetler için de plan program yapabilirsin. Üzerinde emek harcadığın bir anlaşmayla ilgili olumlu haber alman mümkün.

KOVA BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; son zamanların en şanslı gününü geçirebilirsin. Aşkta, sevgide mutluluk verici olaylarla karşılaşabilir; yatırımlarınla alakalı maddi manevi tatmin sağlayan gelişmeler yaşayabilirsin. Sana keyif veren faaliyetler için de plan program yapabilirsin. Üzerinde emek harcadığın bir anlaşmayla ilgili olumlu haber alman mümkün.

BALIK BURCU 1 TEMMUZ 2019 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık; yakınlarınla iletişiminde daha iyimser ve hassas olabilir, ilişkilerinde karşılıklı uyumu önemseyebilirsin. Ayrıca gün içinde yapacağın görüşme, anlaşma ve sözleşmeler de seni maddi manevi tatmin edebilir. Sevdiklerinle bir arada olmak için yolculuğa çıkabilir ya da hobilerinle ilgili bir eğitime başlayabilirsin.

