31 Aralık 2020 Perşembe 23:31 | Son Güncelleme:
1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?
1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir? 14 Şubat 2021 hangi gün? Kim Milyoner Olmak İster yarışması 31 Aralık Perşembe günü yılbaşı özel programı ile izleyici karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile Atv ekranlarında yayınlanan programın yılbaşı özel programında Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk oldu. Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışan konuklar izleyicileri eğlendirmeyi başardı. İşte yarışmada sorulan sorulardan bir tanesi...
Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...
1 OCAK 2021 TARİHİ CUMA GÜNÜNE DENK GELDİĞİNE GÖRE 14 ŞUBAT 2021 SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELECEKTİR? 14 ŞUBAT 2021 HANGİ GÜN?
A: Cumartesi
B: Pazar
C: Pazartesi
D: Salı
Doğru cevap: B Pazar
14 Şubat 2020 tarihi pazar gününe denk geliyor.