1 Ocak 2021 tarihi cuma gününe denk geldiğine göre 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü hangi güne denk gelecektir?

Atv’nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel programı ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Burak Kut, Emel Müftüoğlu ve Serdar Ortaç’ın konuk olduğu Milyoner’de Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışıldı. Her bölüm olduğu gibi bu bölüm de çıkan soruların cevapları ekran başındakiler tarafından merak edildi. İşte Milyoner’in dikkat çeken sorusu...



1 OCAK 2021 TARİHİ CUMA GÜNÜNE DENK GELDİĞİNE GÖRE 14 ŞUBAT 2021 SEVGİLİLER GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELECEKTİR? 14 ŞUBAT 2021 HANGİ GÜN?

A: Cumartesi

B: Pazar

C: Pazartesi

D: Salı

Doğru cevap: B Pazar

14 Şubat 2020 tarihi pazar gününe denk geliyor.