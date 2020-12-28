1 Ocak 2021 hangi güne denk geliyor? 1 Ocak resmi tatil mi?

1 Ocak 2021 günü hangi güne denk geldiği ve resmi tatil olup olmadığı sorusunun yanıtı yeni yılın ilk gününde plan yapan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2021 yılının ilk tatili ile ilgili detaylar resmi tatiller takvimi içerisinde yerini almıştı. Peki resmi tatiller 2021 yılında kaç gün, hangi günlere denk geliyor?

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

1 OCAK 2021 HANGİ GÜN?

Yeni yılın ilk günü Cuma gününe denk gelecek. Cuma günü acil bölümler dışında bütün kamu kurumları tatil yapacak. Yılbaşı tatili ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 gün tatil yapılabilecek. 4 Ocak 2021 Pazartesi gününden itibarense kurumlar normal çalışma saatlerine geri dönecek.

Bilindiği üzere Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Aralık 2020 saat 21.00’dan itibaren 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00’a kadar uygulanacak.

2021 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 OCAK YILBAŞI Cuma günü

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI Cuma günü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ Cumartesi günü

12 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN) Çarşamba günü

13 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 1'NCİ GÜNÜ Perşembe

14 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Cuma

15 MAYIS RAMAZAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Cumartesi

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI Çarşamba günü

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ Perşembe GÜNÜ

19 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI ARİFESİ Pazartesi (YARIM GÜN)

20 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 1'İNCİ GÜNÜ Salı

21 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 2'NCİ GÜNÜ Çarşamba

22 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 3'ÜNCÜ GÜNÜ Perşembe

23 TEMMUZ KURBAN BAYRAMI 4'ÜNCÜ GÜNÜ Cuma

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Pazartesi

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ Perşembe (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI Cuma