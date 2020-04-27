1 Mayıs'ta marketler açık olacak mı? 1 Mayıs market çalışma saatleri 2020!

1 Mayıs market çalışma saatleri sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından araştırılmaya başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni önlemlere göre 1 – 2 ve 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. “1 Mayıs’ta marketler açık olacak mı?” sorusu da bu bağlamda merak edilmeye başladı. Market çalışma saatleri haberimizde...



31 İLDE 3 GÜN SÜREYLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA GİDİLECEK

1 Mayıs'tan itibaren de 31 ilde 3 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceğini duyuran Erdoğan, "Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz." bilgisini verdi.

Erdoğan, "Kriz sonrası yeniden yapılanacak dünyada ülkemizin 2023 hedeflerinin ötesinde bir konuma ulaşabileceğine yürekten inanıyorum." şeklinde konuştu.

1 MAYIS’TA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Marketler 1 Mayıs Cuma günü açık olacak. Marketler 1 Mayıs’ta, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında hizmet verecek.