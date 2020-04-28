1 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? 1 Mayıs bankalar tatil mi?

1 Mayıs’ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? sorusunun yanıtı merak edilmeye devam ediyor. Emekçilerin birlik ve dayanışmasına vurgu yapan 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’na az bir süre kaldı. Geçtiğimiz yıllarda resmi tatil olarak gerçekleşen bu günde vatandaşlar 1 Mayıs’ta bankalar tatil mi? sorusunun yanıtını araştırıyor. Konuya ilişkin detaylar haberimizde…

1 MAYISTA BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı resmi tatil olduğu için bankalar vatandaşlara hizmet vermeyecek. Vatandaşlar bunun yerine banka işlemlerini internet aracılığıyla halledebilirler. İnternet bankacılığında ise hafta sonu olduğu gibi EFT işlemleri ilk mesai saatinde gerçekleşecek.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR?

İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ şeklinde yorumlanmıştı.

Zamanla 8 saatlik iş günü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.