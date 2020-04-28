1 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil? 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı anlam ve önemi nedir?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı anlam ve önemi merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta 23 Nisan resmi tatili hafta sonu ile birleşerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Aynı uygulama bu hafta sonu için de geçerli olacak 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı ile birleşecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bu kararı dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. İşte detaylar...

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

1 Mayıs resmi tatil oluyor. Kamu çalışanları 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda resmi izin kullanıyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

1 Mayıs 2020 tarihi bu sene Cuma gününe denk geliyor. Dolayısı ile 3 günlük bir tatil söz konusu oluyor.

1 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yasak 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde gerçerli olacak.

1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara göre, Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1911'de kutlandı. Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde ilk kutlayanlar arasına girdi. İstanbul’da ise ilk kez 1912 yılında kutlandığı bilgisi kaynaklarda yer aldı. 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları’nın ardından 1 Mayıs uzun bir aradan sonra ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Ankara'da da Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. 1 Mayıs 1923’te de ilk kez “resmi” olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. Ancak, 1924 yılında “kitlesel” 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Ardından 1925 yılında çıkarılan “Takrir-i Sükun” yasasıyla kutlamalar 1935 yılına kadar yasaklandı.

1980 Darbesi sonrası resmi tatiller arasından çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak ilan edildi.