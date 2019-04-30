1 Mayıs hastaneler tatil mi? 1 mayıs noterler açık mı, eczaneler açık mı?

1 Mayıs’ta hangi kurumların tatil hangilerinin tatil olmadığı merak ediliyor. 1 Mayıs, her yıl dünya çapında kutlanan bir bayramdır. İşçileri kapsayan 1 Mayıs, ilk kez Melbourne’da ortaya çıkmıştır. İnsani çalışma süresi isteyen işçiler, 8 saatlik çalışma saati için Parlamento Evi’ne kadar yürüyüş yapmışlardır. Türkiye’de de kutlanan 1 Mayıs’ta birçok kurum tatil yapmaktadır. 1 Mayıs’ta tatil yapan kurumlar haberimizin detaylarında…

1 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülkemizde de her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatiller arasında yer alıyor. Yani çalışanlar bugün işe gitmeleri durumunda mesai ücreti alacaklar.

OKULLAR TATİL Mİ?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi her yıl okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. İşçi Bayramı nedeniyle okullarda eğitime ara veriliyor. Öğrenciler 1 Mayıs Çarşamba günü idari izinli olacaklar. Eğitim 2 Mayıs Perşembe günü devam edecek.

PTT AÇIK OLACAK MI?

1 Mayıs 2019 günü PTT 'ler işçi bayramı nedeniyle kapalı olacak. PTT 'den işlem yapmak isteyen vatandaşların PTT bankamatiklerden işlemini yapması gerekmektedir. PTT şubeleri 1 Mayıs 2019 günü kapalı olacak.

ECZANELER AÇIK MI?



1 Mayıs 2019 günü eczaneler de kapalı olacak. Sadece belirlenen nöbetçi eczaneler bu günde faaliyet gösterecek.

NOTERLER AÇIK MI?

1 Mayıs günü diğer kurumlarda olduğu gibi noterler de kapalı olacak. Noter 'ler 2 Mayıs Perşembe günü açık olacak.

BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs günü işçi bayramı nedeniyle bankalar da kapalı olacak.

HASTANELER AÇIK MI?



1 Mayıs 2019 Çarşamba günü hastanelerin poliklinikleri de kapalı olacak. Sadece hastanelerin acil servisleri görev yapacak. Rahatsızlanan vatandaşların Acil servise gitmesi gerekecek.

1 MAYIS'IN TARİHÇESİ NASILDIR?

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatiller arasında yer alıyor. Çeşitli kutlamalar ve etkinliklerin gerçekleştirileceği 1 Mayıs'ın geçmişinde ise büyük mücadeleler yatıyor. İşçilerin daha insani koşullarda çalışmak için verdikleri mücadelenin sonucunda elde edilen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün tarihi aslında oldukça eskilere dayanıyor.

İlk olarak 1856 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri insani çalışma süreleri istediler ve günde 8 saatlik çalışma için Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

Tarihler 1 Mayıs 1886'yı gösterdiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde bir araya gelen işçiler 8 saatlik iş günü için genel greve gitme kararı aldılar. İşçilerin bu iş bırakma eylemine yaklaşık olarak yarım milyon işçi katıldı. Louisville, Kentucky'de ise 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi bir araya gelerek birlikte yürüyüş gerçekleştirdi. Bu yıllarda Louisville'de bulunan parkların siyahlara kapalı olduğunu düşünecek olursak bu önemli bir dayanışma örneğiydi. Sokaklarda başlayan bu yürütüş Ulusal Park'a kadar devam etti ve o dönem gazeteler "Böylece mön yargı duvarı yıkılmış oldu" başlıkları ile bu eyleme yer verdi.

İstedikleri insani koşulları almakta kararlı işlerin eylemleri 1 Mayıs'ı takip eden günlerde de tüm harareti ile devam etti. 3 Mayıs'a gelindiğinde eyleme verilen destek artmştı. McCormick'e ait fabrikadan kovulan ve grevde olan işçiler miting düzenlediler ancak miting sona ermek üzereyken McCormick fabrika düdüğünü çalarak, içerdeki grev kırıcıları dışarı çıkarttı. Bunun üzerine bir grup işçi fabrikaya yöneldi. Bu sırada işçilere ateş eden polis 4 işçinin hayatını kaybetmesine neden olurken, onlarda işçi ise yaraladı.

Bu olayın ardından 4 Mayıs'ta Haymarket Alanı'nda bir miting düzenlendi. Miting sona ermek üzereyken, kürsünün önüne nereden geldiği belli olmayan bir bomba atıldı. Hemen polislerin önünde bombanın patlaması sonucunda 7 polis ölürken, 69'u ise yaralandı. Bu olayın ardından yüzlerce işçi asılsız iddialarla tutuklanırken, bu işçilerden Albert R. Parsons, August Spies, Samuel J. Fielden, Michael Schwab, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg ve Oscar Neebe yargılanmak üzere seçildi. Bu işçilerin en genci Louis Lingg ise idamından bir gün önce intihar etti. Haymarket Olayı'nın ardından bu süreçte yaşananların tekrarlanmaması için yasal baskı ortamı yaratıldı.

14 Temmuz-21 Temmuz 1889'da toplanan İkinci Enternasyonal'de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "Birlik, mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi. Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı.