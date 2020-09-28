1 km yürüyüp internetin çektiği yere çıkıyor! Uzaktan eğitime ‘tepeden' katılıyor

Kayseri’nin Felahiye İlçesi’nde ailesiyle yaşayan 7’nci sınıf öğrencisi İbrahim Açıkgöz (13), uzaktan eğitime katılabilmek için her gün internetin çektiği evine bir 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. İbrahim, babası Açıkgöz’ün tuttuğu cep telefonundan dersleri dinleyerek, not alıyor. İbrahim Açıkgöz, “Umarım köyümüze gerekli internet alt yapısı gelir ve bende ders yapmak için tepelere çıkmak durumunda kalmam” diye konuştu.

