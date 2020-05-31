1 Haziran'da parola: maske, mesafe, temizlik

Türkiye, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine giriyor. Yeni normal hayatımızda temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe önem taşıyor. İşte pazartesiden itibaren günlük hayatımıza yön verecek o düzenlemeler.

SIKI YÜZEY TEMİZLİĞİ

Açık alanlarda, tuvaletler ile elle sık dokunulan yüzeyler, temizlenip dezenfekte edilecek. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecek. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60-90 derecede yıkanması öneriliyor. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmeyecek. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılacak. Oluşan atıklar evsel atık olarak toplanacak.

CADDE VE SOKAK TEMİZLİĞİ

Cadde ve sokakların temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan bu tür uygulamalardan kaçınılacak. Dezenfektan ile deterjan gibi kimyasal maddeler karıştırılmayacak. Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılacak ve temizliği kimin yaptığı kayıt altına alınacak.

8 SAATTE BİR TEMİZLENECEK

Toplu ulaşım araçların temizliği araçların kullanımda olmadığı dönemde, günde en az 8 saatte bir gün ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile temizlenecek. Yüzeyler su ve deterjan ile yıkanacak veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinecek.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UYARISI

İçişleri Bakanlığı, “lokanta, restoran kafe vb. İşyerleri, park, piknik, alanları, mesire yerleri ve giyim pazarları” hakkında 81 İl Valiliğine genelge gönderdi. Genelgede şunlar kaydedildi:

• Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmelerin saat 22.00’a kadar; spor merkezleri/tesisleri 24.00’a kadar hizmet vermeye başlayacak.

• İhtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyulacak.

• İskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans/oyun vb ile bu amaçla yapılan canlı müzik faaliyetlerinin kısıtlaması devam edecek.

• Park/bahçe, rekreasyon alanları, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlerde sosyal mesafe ve maske şartına uyulacak.

18 yaş altı çocuklar ailesiyle yola çıkabilir

İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması genelgesi yayınladı. Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar ve gençlerin yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile seyahat izin belgesi almaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceği belirtildi. Genelde 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili de düzenleme var. 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.



KAMU ÇALIŞANLARI iŞBAŞI YAPACAK

Normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran’dan itibaren kamu çalışanları normal mesaisine başlayacak. Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nda çalışan ve kamuda yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzerinde olanlar ile kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

