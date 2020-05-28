1 Haziran'da açılacak yerler neler? 1 Haziran normalleşme takvimi belli oldu! İşte takvim detayları...

1 Haziran normalleşme takvimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını dünyayı ve ülkemizi etkisi altına almış ve hayatı olumsuz yönde etkilemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası normalleşme takvimini açıkladı. İşte 1 Haziran’da kalkan yasaklar...



1 HAZİRAN NORMALLEŞME TAKVİMİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kalkacak olan yasakları açıklayan Erdoğan, yaklaşık 2,5 aydır yaşanılan bu musibetin hayata, elimizdekilere dair bir muhasebe yapma imkanı verdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 aydır normalleşme takviminde yer alan hususları, gelişmeleri yakından takip edip her hafta peyderpey açıkladıklarını belirterek, bu hafta itibarıyla Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararları ise şöyle sıraladı:

İŞTE ALINAN KARARLAR

-Şehirler arası yasak 1 Haziran itibarıyla kalkacak.

-İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak

-Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak

- Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek

-65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek

-Esnaf ve sanatkar olarak işletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşların maske, mesafe, temizlik şartına riayet şartıyla işlerinin başında olabilecek

-1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında tutulacak.

- Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek."

- Plajlar, milli parklar ve bahçeler, belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

-Müze ve ören yerleri 1 Haziran'da açılacak.

-Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

-Spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek.

-Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılacak.

-Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

-Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

-Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserlerin saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

Erdoğan, "Aldığımız kararların, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normal düzeninde, yine bu üç kavramı söylüyorum: Maske, mesafe, temizlik... Bu hususları aman ihmal etmeyelim. Muhakkak maskeyle dolaşalım, muhakkak fiziki mesafeye dikkat edelim, muhakkak temizliğe dikkat edelim ki bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir." dedi.