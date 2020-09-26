26 Eylül 2020 Cumartesi 21:48 | Son Güncelleme:
1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır?
1. Fransuva'nın ishalinin tedavisi için Paris'e gelen Osmanlı hekimi, ona hangisini yedirip kralı iyileştirmiş ve bu yüzden o yiyecek Fransa'da ilk başta ilaç olarak tanınmıştır? Ekranların efsane yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonuna bomba gibi başladı. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği program 7'den 70'e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.
Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Kenan İmirazlıoğlu sunuculuğunda Atv’de yayınlanan yarışma programı uzun yıllardır yayın hayatına başarılı bir şekilde devam ediyor. Yarışmada çıkan sorulardan bazıları hem yarışmacıları hem de izleyicileri zorluyor. İşte o sorulardan bir tanesi...
1. FRANSUVA'NIN İSHALİNİN TEDAVİSİ İÇİN PARİS'E GELEN OSMANLI HEKİMİ, ONA HANGİSİNİ YEDİRİP KRALI İYİLEŞTİRMİŞ VE BU YÜZDEN O YİYECEK FRANSA'DA İLK BAŞTA İLAÇ OLARAK TANINMIŞTIR?
A: Tarhana
B: Patates
C: Yoğurt
D: İğde