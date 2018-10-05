1 dakikada 20 bin liralık altın çaldılar

Olay, dün öğle saatlerinde Çarşıbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K.'ye ait kuyumcu dükkanına giren 3 kadından 1'i, altın alma bahanesiyle iş yeri sahibini oyalarken, diğer iki kadın ise 1 dakika içerisinde tezgah üzerinde bulunan yaklaşık 20 bin lira değerindeki 15 altın kolye ucunu çaldı. Kadınlar, daha sonra kuyumcudan ayrıldı. Kadınlar gittikten sonra tezgahtaki ürünlerin eksik olduğunu fark eden A.K., polise haber verdi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 3 kadın şüpheliyi tespit etti. Kadınların daha önce de Erzincan'da benzer bir olaya karıştıkları belirlendi. Şüphelilerin 34 YV 262 plakalı araçla Erzincan istikametinden kente giriş yaptıkları, hırsızlık olayının ardından da Kayseri'ye gittikleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edildi. Kayseri'de önlem alan polis ekipleri, otomobili durdurarak şüphelileri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, çalınan altınlar da bulundu.

Hırsızlıktan çok sayıda kaydı bulunan B.K., B.A. ve Y.Ç. emniyete götürüldü.

(İHA)