1 ayda 420 bin ehliyet kimlikle birleştirildi

Geçen ay hayata geçirilen ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ uygulamasından 36 günde yaklaşık 420 bin kişi faydalandı. Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına aktarılıyor. Yeni kimlik kartları için tamamiyle yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım sayesinde bugüne kadar 112 bin 263 kişi kimlik kartı başvuru esnasında, 307 bin 146 kişi ise mevcut kimlik kartına uygulamayı entegre ettirdi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor.

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında bu hizmeti ücretsiz kullanabiliyor.

