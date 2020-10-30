  • $8,3173
  • 9,7387
  • 501.283
  • 1126.99
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
30 Ekim 2020 Cuma 07:01 | Son Güncelleme:

1 ayda 420 bin ehliyet kimlikle birleştirildi

1 ayda 420 bin ehliyet kimlikle birleştirildi
- YELDA GÖKDAĞ

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen ‘Hayat Kimliğinle Kolay' uygulamasına vatandaşlar ilgi göstermeye devam ediyor.

Geçen ay hayata geçirilen ‘Hayat Kimliğinle Kolay’ uygulamasından 36 günde yaklaşık 420 bin kişi faydalandı. Uygulamayla yeni nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kimlik kartlarına aktarılıyor. Yeni kimlik kartları için tamamiyle yerli ve milli olarak Türk mühendisler tarafından geliştirilen yazılım sayesinde bugüne kadar 112 bin 263 kişi kimlik kartı başvuru esnasında, 307 bin 146 kişi ise mevcut kimlik kartına uygulamayı entegre ettirdi. Sürücü belgesi bilgisini kimlik kartına yükletmek isteyenler nüfus müdürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi Alo 199 veya https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden randevu alarak başvuru yapabiliyor. 

Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik kartlarıyla nüfus müdürlüklerine başvurduklarında bu hizmeti ücretsiz kullanabiliyor.

<p>Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı hedef alan sözleri ve Hz. Muhammed'e yönelik haka

Halk TV, İslam'ı hedef alan Fransa'yı savundu: Erdoğan Macron'a karşı gelmemeli

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları

Besinlere dair şaşırtıcı bilgiler

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.