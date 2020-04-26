1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mayıs tatil mi, sokağa çıkma yasağı geldi mi?

1 2 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu 31 ildeki milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Bu hafta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirilmiş, 4 günlük bir kısıtlama uygulanmıştı. Şimdi gözler 1 Mayıs'a çevrildi. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nın hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleşip birleşmeyeceği araştırılıyor.

1 2 3 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu olan 2-3 Mayıs günlerinde sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor. Ayrıca bu sene 1 Mayıs'ın Cuma gününe denk gelmesi nedeni ile yasağa dahil edilmesi bekleniyor. 1, 2, 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamanın gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

1 MAYIS TATİL Mİ?

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı resmi tatil oluyor. 1 Mayıs'ta da her resmi tatilde olduğu gibi kamu kurumlarında çalışan memurlar resmi tatil yapıyor.

1 MAYIS İŞÇİ VE EMEKÇİ BAYRAMI NEDİR?

Dünyada 1890’lı yıllara uzanan İşçi Bayramı, tarihi kaynaklara göre, Osmanlı Devleti’nde ilk kez 1911'de kutlandı. Selanik’teki tütün, pamuk ve liman işçileri Türk tarihinde ilk kutlayanlar arasına girdi. İstanbul’da ise ilk kez 1912 yılında kutlandığı bilgisi kaynaklarda yer aldı. 1’inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşları’nın ardından 1 Mayıs uzun bir aradan sonra ilk kez 1921'de kutlandı. Türkiye Sosyalist Fırkasının (TSF) çağrısı üzerine İstanbul işçileri mayısın birinci pazar günü tatil yaptı. TSF merkezindeki bayramlaşmadan sonra partinin Genel Başkanı Hüseyin Hilmi Bey ve üç delege, sadrazamı ziyaret etti.

Ankara'da da Sovyetler Birliği ile dostluk ilişkileri çerçevesinde, 1 Mayıs 1922'de işçi bayramı kutlandı. 1 Mayıs 1923’te de ilk kez “resmi” olarak işçi bayramı kutlamaları yapıldı. Ancak, 1924 yılında “kitlesel” 1 Mayıs kutlamaları yasaklandı. Ardından 1925 yılında çıkarılan “Takrir-i Sükun” yasasıyla kutlamalar 1935 yılına kadar yasaklandı.

1980 Darbesi sonrası resmi tatiller arasından çıkarılan 1 Mayıs, 2009 yılında tekrar resmi tatil olarak ilan edildi.