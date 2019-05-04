'Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Beşiktaş derbisi şifreli mi?' sorularının yanıtları herkes tarafından araştırılıyor. Galatasaray Beşiktaş derbisi Süper Lig 2018-2019 sezonunda şampiyonluk yarışında en kritik karşılaşma olacak. Spor Toto Süper Lig 31. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Türk Telekom Arena'da oynanacak olan Galatasaray Beşiktaş derbisinde galibiyete ulaşan takım şampiyonluk yarışında bir adım öne geçme şansı yakayalacak. İki takım içinde önem teşkil eden bu karşılaşmada Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek şampiyonluk yarışında bir adım öne geçmek istiyor. Son 13 maçında yenilmeyen ve şampiyonluk potasına giren Beşiktaş ise galibiyetle ayrılmak istiyor. Çok heyecanlı anların yaşanacağı bu önemli derbi tüm futbol seveler tarafından bekleniyor. Galatasaray Beşiktaş maçı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte Galatasaray Beşiktaş derbisi hakkında merak edilenler...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig 31. hafta Galatasaray Beşiktaş derbisi 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Beşiktaş derbisi sadece beIN Sports 1 kanalından canlı olarak verilecek.

150. RANDEVU VERİLDİ

Tarihlerinde daha önce 149 kez karşı karşıya gelen takımların mücadeleleri 56 kez Galatasaray’ın üstünlüğü ile tamamlanmış 43 müsabakadansa Beşiktaş galip gelmişti. 50 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrılan takımların son mücadelesini Beşiktaş 1-0 kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ 15 MAÇTIR YENİLMİYOR

Son 15 mücadelesinde mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş heyecanla derbiyi bekliyor. Sarı kırmızılı takım da son 15 mücadelesinde Benfica ve Hatayspor mağlubiyetleri olmak üzere 2 kez sahadan yenik ayrılmıştı.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Yuto Nagatomo), Fernando, Ndiaye, Sofiane Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Mbaye Diagne

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-Mirin, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens (Ricardo Quaresma), Adem Ljajic, Caner Erkin, Burak Yılmaz

Dev derbi öncesi Galatasaray'da Marcao'nun durumu belirsiz. Beşiktaş'ta ise Medel sakatlığı dedeniyle Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Derbi öncesi Galatasaray 60 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sarı-Kırmızılı ekip bu sezon 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Beşiktaş ise Şenol Güneş yönetiminde çıktığı 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Beşiktaş 59 puanla üçüncü sırada bulunuyor.