  • $18,7087
  • 20,0091
  • 1122.87
  • 5341.96

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 7 Ocak 2023 Cumartesi 09:49

Zülfiye nine heyecanla bekliyor! Başkan Erdoğan'a ikram etmek için dualarla yaprak sardı

Antalya Kumluca'da yaşayan Zülfiye Ceylan (75), geçtiğimiz yıl yaşanan sel felaketinin yıl dönümünde yarın Kumluca'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar eşliğinde sardığı yaprak sarmalarını ikram etmek için evine bekliyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.