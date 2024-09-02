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YAŞAM
Eklenme tarihi: 2 Eylül 2024 Pazartesi 14:37

Zonguldak'ta otobüsle kamyonun çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.