Zonguldak'ta otobüsle kamyonun çarpıştı! Kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Bartın-Erzurum seferini yapan otobüste 21 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğunu belirterek, "Otobüs ve kamyon şoförü maalesef hayatlarını kaybetti, Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Diğer yolcu mürettebat 23 kişi şu anda tahliye edildi, 3'ünün durumu ağır. Büyük geçmiş olsun. Yaralılarımızın durumunu takip ediyoruz, Allah'tan acil şifalar diliyorum. Vefat eden ve sıkışan iki şöförü ekiplerimiz çıkarmaya çalışıyor." diye konuştu.