Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük! 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı

İlçeye bağlı Gelik beldesinde özel işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

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Göçüğün arkasında mahsur kalan işçiler Anıl A. ve Furkan B, yer üstüne çıkamadıklarını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, ocak içi haberleşme hattı ile yardım istedi.