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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 09:16

Zonguldak'ta maden ocağındaki göçük! 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, maden ocağındaki göçük sonucu mahsur kalan 2 işçi, yaklaşık 11 saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

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