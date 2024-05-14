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YAŞAM
Eklenme tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 14:50

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte, toprak ve kömür yığını arasında kalan iki işçiden 1'i yaşamını yitirdi.

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