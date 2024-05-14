Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi de yaralandı.

Kilimli ilçesinde, Gelik Madencilik tarafından işletilen kömür ocağında, saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi.

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erin 15 metre altında genişletme çalışması yaptıkları sırada Savaş Onur ile Şenol Zurnalı taş, toprak ve kömür yığınının altında kaldı.





Savaş Onur kendi imkanlarıyla göçükten kurtulup durumu bildirdi.