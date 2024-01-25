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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2024 Perşembe 15:24

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 68 gündür aranıyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar 68 gündür devam ediyor.

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