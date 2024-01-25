Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 68 gündür aranıyor

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Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD ile diğer kurumlardan ekipler, denizden arama tarama çalışmalarına devam ederken çalışmalar Alaplı ve Kandilli bölgeleri ile Bozhane Limanı'nda yoğunlaştı.





Denizcilik Genel Müdürlüğünün kontrolünde yürütülen batık geminin enkazını kaldırma işlemleri de sürüyor.