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YAŞAM
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 13:13

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personeli için 84 gündür arama faaliyeti yürütülüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatından kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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