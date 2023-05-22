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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 12:40

Ziyaretçileri eski çağlara götürecek! Açılış için gün sayıyor

Erzurum'un tarihi gelişimi ve insanoğlunun ilk çağdan başlayıp bugüne uzanan serüveniyle ilgili bulgu ve önemli eserlerin yer aldığı Erzurum Müzesi, açılış için gün sayıyor.

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