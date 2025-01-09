Ziyaretçi akınına uğradı! Bu yıl 366 bin ziyaretçiyi ağırladı

Şehrin en dikkat çeken doğal alanlarından biri olan longoz, geçen yıl doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü ve 174 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan bu doğal güzellik, sucul bitkiler, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türü ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin ilgisi odağı oldu.