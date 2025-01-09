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YAŞAM
Eklenme tarihi: 9 Ocak 2025 Perşembe 16:04 |

Ziyaretçi akınına uğradı! Bu yıl 366 bin ziyaretçiyi ağırladı

Yerli ve göçmen kuşları, beyaz nilüferleri ve endemik bitkileriyle Sakarya'nın doğal güzellikleri arasında bulunan Acarlar Longozu ile Sapanca Gölü manzaralı İl Ormanı Tabiat Parkı'nı geçen yıl 360 binden fazla kişi kişi ziyaret etti.

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