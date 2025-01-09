Ziyaretçi akınına uğradı! Bu yıl 366 bin ziyaretçiyi ağırladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir himayesinde hizmet sunan longoz ve tabiat parkı doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Şehrin en dikkat çeken doğal alanlarından biri olan longoz, geçen yıl doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü ve 174 bin ziyaretçiyi ağırladı. Sakarya'nın Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yer alan bu doğal güzellik, sucul bitkiler, ev sahipliği yaptığı yüzlerce kuş türü ve eşsiz doğasıyla ziyaretçilerin ilgisi odağı oldu.
Longoz, doğa fotoğrafçılarından yürüyüş tutkunlarına kadar geniş bir kitleye hitap ederken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm çalışmalarıyla da dikkat çekiyor.
İl Ormanı Tabiat Parkı da 2024'te yoğun ilgi gördü. Şehir merkezine yakınlığı ve Sapanca Gölü manzarasıyla bilinen park, 2024'te 192 bin doğaseveri misafir etti.
Yürüyüş yolları, piknik alanları ve doğal güzellikleriyle hem aileler hem de doğa tutkunları için fırsat sunan Tabiat Parkı, her mevsim ziyaretçi çeken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.