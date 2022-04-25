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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 17:24

Zihni diri tutacak beyin egzersizleri

Teknolojinin gelişmesiyle bizim yapmamız gerek, hafızamızda tutması gereken şeyleri makineler yapar oldu. Hal böyle olunca beynimizin daha az bir bölümünü kullanır olduk. İşleyen demir pas tutmaz derler, bu durumda beynimizi daha çok çalıştırıp pas tutmasını engellemeliyiz. İşte beyninizi zorlayacak, zihninizi diri tutacak beyin egzersiz testi...

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