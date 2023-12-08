  • $28,986
  • 31,2843
  • 1891.02
  • 7959.68

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 8 Aralık 2023 Cuma 12:47

'Zamanın efendisi' saat tamirciliği zanaatını yeni nesillere aktarmak istiyor

'Zamanın efendisi' olarak tanınan 78 yaşındaki mekanik saat tamircisi Özcan Saatçiler, 7 kuşaktır saat tamirciliği yapan ailesinden öğrendiği tecrübeleri yeni nesillere aktarmak istiyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.