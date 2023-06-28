  • $26,0581
  • 28,487
  • 1597.38
  • 5759.11

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 14:41

'Zamanın durduğu' fabrika! Sanayi müzesi olarak hizmet verecek

Antalya'da 1975 yılında faaliyete geçen, 1998'de kapatılan Makine Kimya Endüstrisi Antalya Pil Fabrikası, Kepez Belediyesince 'sanayi müzesi' ve Millet Bahçesi olarak projelendirildi.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.