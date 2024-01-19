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YAŞAM
Eklenme tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 13:04

Zabıt katibi ve infaz koruma memuru adayı yetiştiren lise! 1000'i aşkın mezun verdi

Bursa'da geleceğin zabıt katibi ve infaz koruma memurlarını yetiştiren ve bugüne kadar 1000'i aşkın mezun veren lisede öğrenciler, uygulamalı dersleri adliye ve cezaevi gibi düzenlenen sınıflarda görüyor.

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