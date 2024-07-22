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YAŞAM
Eklenme tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 12:35

Yüzme fobisini yenip dalgıç oldu! Denizin metrelerce altında

Küçükken serinlemek için girdiği çayda boğulma tehlikesi yaşadığı için suya giremeyen 35 yaşındaki Fırat Önerge, hobi amaçlı başladığı balık avlama sayesinde korkusunu yenerek dalgıç oldu.