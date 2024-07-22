Yüzme fobisini yenip dalgıç oldu! Denizin metrelerce altında

Çeşme'deki tekne turunda, anlık cesaretle ilk dalışını yaptığını vurgulayan Önerge, şunları kaydetti:





"Teknenin ucunda biraz kendimle muhakeme yaptıktan sonra bir cesaretle suya girdim ve isteseniz de batmadığınızı görüyorsunuz o anda. Yeter ki sakin kalın, içinizdeki hava bitmesin. O korkuyu yendikten ve maske takıp suyun altını keşfettikten sonra denize sevgim çok farklı bir boyuta geçti. Haliyle bu aşamaları atlatarak, şu anki duruma geldim. Su altını keşfederken başka bir gezegende dolaşıyorum gibi hissediyorum."