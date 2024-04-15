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YAŞAM
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 13:20

Yüzey yarıkları çoğalıyor! Uzmanlardan obruk uyarısı

Kuraklıkla birlikte Konya Havzası'ndaki yer altı sularının çekilip toprağın göçmesiyle oluşan obruklar dikkat çekerken ovada yüzey yarıkları da görülmeye başlandı. Uzmanlar, yarıkların kilometrelerce uzunlukta, 5-10 metre genişlikte ve 5-10 metre derinlikte olduğunun altını çizdi. Durumun tehlike arz ettiğini belirten uzmanlar, yüzey yarıklarının obruğun habercisi olduğunu vurguladı.

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