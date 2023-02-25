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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 16:54

Yuvacık Barajı'nda korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 27 ölçüldü

Kocaeli'de ay başında yağan karın erimesiyle Yuvacık Barajı'nda su seviyesinin yüzde 27'ye yükselmesine rağmen bu oran geçen yıl şubata göre oldukça düşük kalıyor.

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