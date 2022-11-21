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YAŞAM
Eklenme tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:51

Yuvacık Barajı alarm veriyor! Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından biri

Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a düştü. Eskiden su altında kalan köprüler de seviyenin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.

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