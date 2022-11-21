Yuvacık Barajı alarm veriyor! Kocaeli'nin önemli su kaynaklarından biri

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde içme suyu ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 19'a kadar düştü.
Düşüş ile birlikte barajın bir bölümünde suların çekildiği, bazı noktalarda ise toprağın çatladığı görüldü.
Eskiden ulaşım için kullanılıp, köyleri birbirine bağlayan köprüler de suların çekilmesi ile birlikte ortaya çıktı.
Öte yandan Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre, Yuvacık Barajı'nda şu anda 9 milyon 580 bin metreküp su bulunuyor.