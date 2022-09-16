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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 17:01

Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı! İşte ilk kareler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES Projesi dolayısıyla su altında kalacak ilçe merkezinin yeni yerleşim yerine taşınma süreci başladı.

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