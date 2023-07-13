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YAŞAM
Eklenme tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 13:47

Yusufeli Barajı'nda bot ve kano turizmi başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde çevresi baraj sularıyla kaplanan Tekkale Köyü Kalesi'ne, bot ve kanolarla gezi düzenleniyor.

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