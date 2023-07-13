Yusufeli Barajı'nda bot ve kano turizmi başladı

Gürcistan Krallığı döneminde hapishane olarak kullanıldığına ilişkin rivayetler olan, tehlikeli ve zorlu ulaşım koşulları sebebiyle sadece dağcıların tırmanarak gezebildiği kaleye, ilçedeki kano ve rafting sporcuları eşliğinde ücretsiz geziler düzenlenmeye başlandı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki 15 sporcu, baraj gölündeki suyun uygun seviyeye ulaşmasıyla yaklaşık 10 gündür kaleyi gezmek isteyen ilçe sakinleri ve turistleri bot ve kanolarla kaleye götürüyor.

6 / 9



İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Kırbıyık, AA muhabirine, kano sporcularının öncülüğünde tarihi kaleyi ziyaret ettiklerini söyledi.





Sporcuların güzergahta hem antrenman yaptığını hem de bölgeyi gezmek isteyen vatandaşları ve turistleri gezdirdiğini belirten Kırbıyık, "Sporcularımız antrenman için buraya geliyor. Görüntüler sosyal medyada yayılınca vatandaşlar ve turistler de talep etti, biz de talepleri geri çevirmiyoruz ve insanları buraya getiriyoruz." dedi.

Kırbıyık, baraj gölündeki su seviyesinin artmasıyla bir süre sonra kalenin tamamen sular altında kalacağını ifade ederek, bu tarz etkinliklerle bölgenin tanıtımına katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.