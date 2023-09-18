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YAŞAM
Eklenme tarihi: 18 Eylül 2023 Pazartesi 15:22

Yürüyüş yolu ziyaretçi sayısını üçe katladı! Ağaç kesilmeden yapıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'na yapılan ve inşası sırasında güzergahtaki ağaçların kesilmesine izin verilmeyen ahşap platform, daha çok kişinin kanyonu ziyaret etmesini sağladı.

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