Yurtta ilaçlama! 76 öğrenciyi hastanelik etti

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Kampüsü'nde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Şırnak Cezeri Kız Öğrenci Yurdunun mutfak kısmında dün 23.00 sıralarında yapılan ilaçlama neticesinde, yurdun yatakhane bölümlerinde bulunan 76 kız öğrencinin zehirlendiği bildirildi.

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Ayrıca olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı ve valilik tarafından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.