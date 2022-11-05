  • $18,5672
  • 18,522
  • 1004
  • 4216.98

Foto Galeri

YAŞAM
Eklenme tarihi: 5 Kasım 2022 Cumartesi 10:40

Yurtta ilaçlama! 76 öğrenciyi hastanelik etti

Şırnak'ta, kaldıkları öğrenci yurdunun mutfağının ilaçlanmasından etkilenen 76 üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.