Yürekleri ağza getiren an! Kartal küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

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Avustralya'daki Alice Springs Desert adlı bir doğal parkta herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı.

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ŞANS ESERİ KURTULDU!

Doğal parkta düzenlenen kuş şovu sırasında, devasa boyutlardaki bir kartal küçük bir çocuğu pençeleriyle kavrayarak kaçırmaya çalıştı. Altı ile sekiz yaş arasında olduğu tahmin edilen küçük çocuk, vahşi hayvanın elinden yüzüne aldığı küçük bir sıyrıkla kurtuldu.

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Yaşanan bu olay sonrasında park yetkilileri kuş şovunu iptal etti ve ağlayan küçük çocuğa sağlık ekipleri tarafından ilk yardım müdahalesi yapıldı.

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Bu korku dolu anlar yaşandığı sırada doğal parkta bulunan akademisyen gazeteci Christine O'Connell ise kartalın çocuğu kapüşonundan yakalayarak saldırdığı anları görüntüleyip Instagram hesabına koydu. BBC'ye konuşan O'Connell kartalın çocuğa saldırmasının sebebini; küçük çocuğun üzerine giydiği kapüşonlu giysinin fermuarını sürekli açıp kapaması ve bu durumun kartalın saldırganlaşmasına neden olduğu şeklinde açıkladı.

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DEHŞETE DÜŞÜREN GÖRÜNTÜ! KAPLANA YEM OLUYORDU...

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısında bulunan Kaliningrad Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret edenler bir dehşete tanıklık etti.

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İddialara göre kapısı açık unutulan bir kafesten dışarıya çıkan kaplan o sırada diğer hayvanlara yiyecek dağıtan kadın görevliye saldırdı.

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Saldırıya şahit olan ziyaretçiler sandalye, tahta masaları atarak kaplanı uzaklaştırmaya çalıştı.

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Kaplan görevlilerin acil müdahalesiyle iğne ile uyuşturularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan kadın görevli tedavi altına alındığı ancak hayati hayati tehlikesinin sürdüğünü açıklandı.

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Hayvanat bahçesinin tarihinde böyle bir şeyin ilk kez yaşandığını ve kafesin açık bırakılmasındaki ağır ihmal ile ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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23 yaşındaki Yashonandan Kaushik adındaki adam gittiği hayvanat bahçesinde bariyeri aşıp kaplanların ortasına atladı...

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Mühendislik öğrencisi olduğu ortaya çıkan genç, 20 metrelik duvarın arkasındaki kaplanların bulunduğu bölüme geçti...

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Gömleğini çıkartarak kaplanları kovalayan adam ziyaretçileri dehşete düşürdü...

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Kaplanların kapalı deliğe girmesi üzerine adam onların peşinden oraya girmeye çalıştı...

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Olay yerine gelen polisler çılgın adamı yaralanmadan içeriden çıkarttı.

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Kartal şovu felaketle sonuçlanıyordu! Birden dalarak küçük çocuğu kaçırmaya çalıştı

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İşte vahşi hayvanların acımasız anları...

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