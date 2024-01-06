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YAŞAM
Eklenme tarihi: 6 Ocak 2024 Cumartesi 10:48

Yurdun doğu kesimi beyaza büründü! 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

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