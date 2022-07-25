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YAŞAM
Eklenme tarihi: 25 Temmuz 2022 Pazartesi 09:32

Yunanistan'daki yangın Türkiye sınırına dayandı! Halk korku ile izliyor

Yunanistan'da 5 gündür devam eden ve Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayanan orman yangını, rüzgârın etkisiyle zaman zaman büyüyor.

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