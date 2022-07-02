Yumurtayı sirkenin içinde bekletirseniz! Sonucu sizi çok şaşırtacak

Dibi tutmuş tavanın çözümü bir yumurtanın kabuğu...
Yumurta kabuğunu ufak ufak parçalar olacak şekilde kırın.
Üzerine bir kaşık tuz dökün.
Ardından bir miktar sıcak su ekleyin.
Kısa bir süre bekledikten sonra süngerle silmeye başlayın.
Duruladığınız tavada yağ yanıklarından eser kalmayacak.
İki adet yumurta kabuğunu rondonun içine koyun
Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıştırın.
Üzerine oda sıcaklığında su dökün ve rondoyu çalıRondo bıçağının ne kadar keskinleştiğine şaşıracaksınız.
Üç adet yumurtanın kabuğunu kaynatın.
Kaynamış kabukları blender yardımıyla çok küçük parçalara ayrılana kadar parçalayın.
Daha sonra meyve suyunun içine dökün ve pipet yardımıyla için. Böylece meyve suyunu kalsiyum deposu haline getirebilirsiniz.
Bir adet yumurtayı su bardağının içine koyun.
Üzerini geçecek kadar sirke dökün.
24 saat boyunca bu suda bekletin.
Yumurtadan top elde etmek işte bu kadar kolay.
Üzerini İki adet muz kabuğu, bir yemek kaşığı kahve ve bir adet yumurtanın kabuğunu rondoya koyun.geçecek kadar sirke dökün.
Rondoyu içindeki karışım püre haline gelene kadar karıştırın.
Çiçeğinizin toprağına eklediğiniz bu karışım bitkiye vitamin sağlayacak...