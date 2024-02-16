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YAŞAM
Eklenme tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 11:03

Yumurtayı haşladığınız suyu sakın dökmeyin! Faydasını bir bilseniz

Her sabah kahvaltı için haşladığınız yumurtanın suyunu artık israf etmeyin. Haşladığınız yumurtanın suyuyla birçok işinizi halledebilir hatta onlarca ürüne para vermekten kurtulabilirsiniz. Böylece günlük hayatta çeşitli alanlarda aldığınız malzemelerin parası cebinizde kalacak. İşte temel besin kaynağı olan yumurtanın haşlandığı suyla yapabileceğiniz mucizeler...

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